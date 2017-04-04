Зюганов предложил снести пятиэтажки во всех регионах России

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил Госдуме направить президенту РФ Владимиру Путину предложение по реализации программы по сносу пятиэтажек не только в Москве, но и по всей стране.
"Я обращаюсь к председателю Думы, давайте от всех фракций внесем предложение президенту, он смотрел этот проект, чтобы поддержать эту инициативу и реализовать в рамках всей страны. Если страна будет смотреть, Москва перестраивается, а там (в регионах) потолок на голову падает или балкон обваливается… Вы понимаете, это опять будет межа между столицей и провинцией, а мы наоборот должны укреплять единство столицы со всей нашей страной", — сказал Зюганов, выступая на заседании.
Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предлагал распространить на всю страну столичную программу по расселению "хрущевок", если она пройдет успешно.
Законопроект, регулирующий вопросы по порядку сноса ветхих пятиэтажек и переселению москвичей в новые жилые дома внесен в Госдуму 10 марта. Проект предполагает поправки в закон "О статусе столицы Российской Федерации" и ряд других норм в части установления особенностей реновации жилищного фонда Москвы.