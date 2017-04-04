Зюганов предложил снести пятиэтажки во всех регионах России

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил Госдуме направить президенту РФ Владимиру Путину предложение по реализации программы по сносу пятиэтажек не только в Москве, но и по всей стране.

Во вторник в Госдуме проходит расширенное заседание Совета ГД по вопросу презентации проекта сноса пятиэтажек и рассмотрения соответствующих законопроектов с участием мэра Москвы Сергея Собянина.

"Я обращаюсь к председателю Думы, давайте от всех фракций внесем предложение президенту, он смотрел этот проект, чтобы поддержать эту инициативу и реализовать в рамках всей страны. Если страна будет смотреть, Москва перестраивается, а там (в регионах) потолок на голову падает или балкон обваливается… Вы понимаете, это опять будет межа между столицей и провинцией, а мы наоборот должны укреплять единство столицы со всей нашей страной", — сказал Зюганов, выступая на заседании.

Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предлагал распространить на всю страну столичную программу по расселению "хрущевок", если она пройдет успешно.

Мэр Москвы на встрече с президентом РФ сообщил, что власти города готовы разработать закон для новой крупномасштабной программы сноса ветхих и аварийных пятиэтажек. По оценке столичных властей, в программу сноса могут быть включены 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек.

Законопроект, регулирующий вопросы по порядку сноса ветхих пятиэтажек и переселению москвичей в новые жилые дома внесен в Госдуму 10 марта. Проект предполагает поправки в закон "О статусе столицы Российской Федерации" и ряд других норм в части установления особенностей реновации жилищного фонда Москвы.