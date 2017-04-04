Медведев назвал помощников террористов "уродами, промывающими мозги"

СЕЛО БОРЩЕВКА (Тамбовская область), 4 апр — РИА Новости. Непосредственный исполнитель теракта в Санкт-Петербурге, скорее всего, погиб, однако такие преступления не готовятся в одиночку: всегда есть помощники, "уроды, которые занимаются промывкой мозгов", заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Даже несмотря на то, что непосредственный исполнитель теракта, скорее всего, погиб, судя по информации, которой мы располагаем, но такие преступления не готовятся в одиночку. Всегда есть большое количество различного рода пособников, всяких уродов, которые занимаются промывкой мозгов и, по сути, предлагают совершить террористический акт. Мы этим займёмся вместе с нашими коллегами", — сказал Медведев на встрече с рабочими предприятия "Русагро".

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. Погибли 14 человек. Правоохранительные органы считают, что совершить взрыв мог 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. В СМИ появилась информация, что Джалилов получил гражданство в генконсульстве РФ в городе Ош.