Собянин рассказал о списке сносимых домов в Москве

МОСКВА, 4 апр — РИА Недвижимость. Предварительные списки сносимых жилых домов в Москве появятся до 1 мая, рассказал мэр города Сергей Собянин в Госдуме.

"До 1 мая мы предполагаем составить предварительный список домов", — сказал он.

После этого, по его словам, начнётся голосование жителей. К тому времени, когда будет принят законопроект о реновации, предварительно уже должна быть сформирована программа, добавил мэр.

В конце февраля Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что власти города готовы разработать закон для новой крупномасштабной программы сноса ветхих и аварийных пятиэтажек. По оценке столичных властей, в программу сноса могут быть включены 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек.

Законопроект, регулирующий вопросы по порядку сноса ветхих пятиэтажек и переселению москвичей в новые жилые дома внесен в Госдуму 10 марта. Проект предполагает поправки в закон "О статусе столицы Российской Федерации" и ряд других норм в части установления особенностей реновации жилищного фонда Москвы.