Собянин: предоставляемое при реновации жилье на 25-35% дороже сносимого

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Стоимость жилья, которое предоставят москвичам в ходе программы реновации, на 25-35% выше сносимого, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на расширенном заседании совета Государственной думы во вторник.

Московские власти подготовили программу реновации жилищного фонда в центре столицы. По оценке столичных властей, в программу сноса могут быть включены около 8 тысяч домов, в которых живут 1,6 миллиона человек.

"Равноценное жильё хуже для граждан, чем равнозначное. Жильё, которое мы предоставляем при переселении, на 25-35% по своей рыночной стоимости выше того жилья, которое мы сносим", — сказал Собянин.

По словам мэра, жильё, стоимость которого равнозначна сносимому, "ухудшит права граждан".

"Мы предлагаем метр на метр, увеличение квадратуры вспомогательных площадей. Если мы оценим жильё, которое он получит, он получит более дорогое жильё, это гораздо лучшие условия", — сказал Собянин.