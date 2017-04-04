Собянин: у ипотечников не будет проблем при переселении в рамках реновации

МОСКВА, 4 апр — РИА Недвижимость. Проблем у ипотечников при переселении в рамках реновации жилья в Москве не будет, сказал в Госдуме мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, некоторые переживают и не понимают, как быть тем переселенцам, которые живут во взятых в ипотеку квартирах.

Мэр заявил, что проведены соответствующие консультации с банками, и при необходимости власти и банки готовы делать разъяснения.

"Никаких проблем с заменой залога ипотеки не существует", — заверил Собянин.

Ранее Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что власти города готовы разработать закон для новой крупномасштабной программы сноса ветхих и аварийных пятиэтажек. По оценке столичных властей, в программу сноса могут быть включены 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек.