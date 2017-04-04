Собянин оценил перспективы законопроекта о реновации жилья

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Законопроект о реновации жилья предполагает создание самого этого правового института, который позволит переселить граждан в "добротное" жилье, не дожидаясь аварийного состояния дома, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник на расширенном заседании совета Государственной думы.

Московские власти подготовили программу реновации жилищного фонда в центре столицы. Законопроект, регулирующий порядок сноса пятиэтажек и переселения москвичей в новые дома, был внесен в Госдуму 10 марта.

"Закон о реновации предполагает создание самого института", — сказал Собянин.

По его словам, сегодня нужно сначала "дождаться, когда дом станет аварийным, и по аварийному ордеру переселять граждан в жильё, которое расположено где угодно и по минимальным социальным нормативам".

"Мы хотим не дожидаясь аварийного состояния, когда на голову жителя будут сыпаться плиты, а заранее планомерно переселить жителей в хорошее добротное жильё, но для этого нужны изменения в ФЗ", — заявил мэр.

Закон должен обозначить основные гарантии граждан при переселении, сказал Собянин: сокращение сроков строительства, создание качественной современной застройки и вопросы, связанные с капитальным ремонтом, которые остаются самыми острыми.