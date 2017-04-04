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Общество

"Сплошного сноса не будет": Собянин рассказал о судьбе столичных пятиэтажек

15:0904.04.2017
(обновлено: 16:16 04.04.2017)
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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МОСКВА, 4 апр — РИА Недвижимость. Сплошного сноса в рамках второго этапа реновации жилья не будет. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на расширенном заседании совета Госдумы.

Пятиэтажный жилой дом в районе Кузьминки. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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Метр за метр: Собянин рассказал о программе по сносу хрущевок
Ранее Собянин сообщил президенту, что власти готовы разработать закон для сноса ветхих и аварийных пятиэтажек. По оценке чиновников, в эту программу могут войти 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда (около восьми тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек.

"Никакого коврового сноса, никакого сплошного сноса не будет", — заявил градоначальник в Госдуме.

Собянин отметил, что рыночная цена квартир, которые получат москвичи, будет на 25-35 процентов выше, чем у старого жилья. По словам мэра, жилье, стоимость которого равнозначна сносимому, "ухудшит права граждан".

"Мы предлагаем метр на метр, увеличение квадратуры вспомогательных площадей… Он получит более дорогое жильё, это гораздо лучшие условия", — сказал Собянин.

По его словам, у ипотечников проблем с переселением не возникнет — власти провели консультации с банками по этому поводу.

Руководитель фракции партии КПРФ Геннадий Зюгановна. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Зюганов предложил снести пятиэтажки во всех регионах России
"Никаких проблем с заменой залога ипотеки не существует", — заверил градоначальник.

Выступая в парламенте, чиновник также коснулся интересов владельцев нежилых помещений. Собянин отметил, что власти будут компенсировать стоимость подобных объектов или предлагать равнозначную замену.

Мэр рассказал, что в соцсетях и СМИ появились различные списки, которые не имеют ничего общего с реальностью. По его словам, сначала необходимо провести анализ состояния жилфонда, узнать мнение жителей и выслушать предложения местных депутатов. Предварительные списки сносимых домов власти намерены подготовить до 1 мая.

Собянин добавил, что в последнее время почти все переселенцы получили новое жилье в тех же локациях, где проживали. Столичные власти намерены придерживаться этого принципа и дальше.

Пятиэтажные дома в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Антон Денисов
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Программу сноса пятиэтажек поддерживают 80% москвичей, показал опрос
Глава комитета Госдумы по строительству Евгений Москвичев заявил, что депутаты поддерживают концепцию законопроекта о сносе ветхих пятиэтажек, но к документу есть ряд замечаний. По словам парламентария, "при доработке законопроекта во втором чтении необходимо уточнить процедуру переселения, более подробно рассмотреть критерии равноценности (жилья — ред.)".

В свою очередь глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская считает, что власти должны уточнить сам термин "реновация" применительно к жилью.

Согласно опросу ВЦИОМ, 80 процентов москвичей поддерживают программу столичных властей. При этом большинство респондентов (87 процентов) готовы переехать в новые дома, расположенные в пределах района нынешнего проживания. Основными доводами в пользу сноса пятиэтажек жители считают их возраст, состояние и несоответствие нормам проживания.

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