Прожиточный минимум в IV квартале 2016 года снизился до 9691 рублей

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Правительство России снизило величину прожиточного минимума в четвертом квартале 2016 года на 198 рублей — до 9 тысяч 691 рубля, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

В третьем квартале 2016 года величина прожиточного минимума на душу населения в РФ составила 9889 рублей.

"Установить величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2016 года на душу населения 9691 рубль, для трудоспособного населения — 10466 рублей, пенсионеров — 8000 рублей, детей — 9434 рубля", — говорится в документе.

Величина прожиточного минимума определяется правительством для оценки уровня жизни населения в стране. Его значение используется при разработке и реализации федеральных социальных программ, установления минимального размера оплаты труда (МРОТ), размеров стипендий, пособий и других социальных выплат, а также для формирования федерального бюджета.