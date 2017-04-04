В ОП заявили, что не предлагали снижать возраст уголовной ответственности

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Общественная палата (ОП) России не предлагала снижать возраст наступления уголовной ответственности с 14 до 12 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе палаты.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что председатель Комиссии по безопасности ОП РФ Антон Цветков предложил снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет.

"Мы не являлись и не являемся инициаторами снижения возраста уголовной ответственности с 14 до 12 лет. Это предложение периодически выдвигалось различными экспертами и становилось темой для дискуссий. Я даже не помню, чтобы за последний год данная тема стояла на повестке или мы бы ее обсуждали", — приводит пресс-служба слова Цветкова.