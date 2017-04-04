В Госдуме призвали перекрыть лазейки в миграционном законе

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В российском миграционном законодательстве стоит перекрыть все возможные лазейки для пресечения потока террористов в Россию, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия").

Ранее ГКНБ Киргизии подтвердил личность подозреваемого в организации взрыва в метро Санкт-Петербурга, им оказался уроженец Киргизии, гражданин России Акбаржон Джалилов.

"Нужно закрыть те многочисленные лазейки, которые в последнее время под влиянием лоббистов были открыты для практически неконтролируемой миграции, начиная от получения гражданства в результате брака", — сказал депутат РИА Новости во вторник. По его словам, за последние годы количество граждан, которые стали гражданами России в результате женитьбы, в том числе фиктивной, возросло в 51 раз.

Также Емельянов не поддерживает ранее внесенный законопроект, согласно которому "практически любой потомок выходцев из Советского Союза может стать гражданином Российской Федерации при минимальном знании русского языка".

"Надо очень серьезно заняться миграционным законодательством и перекрыть все возможные лазейки, иначе поток преступников, террористов будет только усиливаться. Это создает угрозу национальной безопасности", — сказал Емельянов.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв на станции "Площадь Восстания" удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным Национального антитеррористического комитета, в результате теракта погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах. В свою очередь главк МЧС по Петербургу опубликовал список госпитализированных, в котором значится 51 человек.