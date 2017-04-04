Шувалов выступил против ограничения круглосуточной работы гипермаркетов

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости/Прайм. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что выступает против ограничения в России круглосуточной работы гипермаркетов.
12.3%Да, это поможет малому бизнесу
57.1%Нет, это очень неудобно для покупателей
30.6%Мне все равно, главное - чтобы я мог(ла) пойти в магазин в любое время суток
"Нужно думать, не как ограничивать, нужно думать, как давать возможности. Поэтому я за то, чтобы возможности поддерживать, а не ограничивать", — сказал Шувалов журналистам в кулуарах выставки Metro Expo.