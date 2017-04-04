Шувалов выступил против ограничения круглосуточной работы гипермаркетов

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости/Прайм. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что выступает против ограничения в России круглосуточной работы гипермаркетов.

В минувшую пятницу первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский заявил, что сенаторы и депутаты Госдумы к осени хотят внести в нижнюю палату парламента поправки в закон о торговле, которые ограничат круглосуточную работу крупных торговых сетей. По его словам, эта инициатива направлена на то, чтобы малые формы торговли могли конкурировать с крупными сетями.

"Нужно думать, не как ограничивать, нужно думать, как давать возможности. Поэтому я за то, чтобы возможности поддерживать, а не ограничивать", — сказал Шувалов журналистам в кулуарах выставки Metro Expo.