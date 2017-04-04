Нарушителей ПДД хотят наказывать на основании любительских фото и видео

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. МВД в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект о наказании нарушителей правил дорожного движения на основе сделанных на телефон видеозаписей и фотографий, сообщил первый замглавы ведомства Александр Горовой.

"В самое ближайшее время будет внесен закон о выявлении (нарушений) с помощью мобильных устройств гражданами РФ. Концепция закона сформулирована, сегодня прошли последние переговоры на уровне правительства", — сказал Горовой на парламентских слушаниях по вопросам безопасности дорожного движения.

По его словам, это даст возможность любому человеку, в Новосибирске или в Якутске, если он зафиксировал видео- или фотонарушение, отправлять его на портал госуслуг. Оттуда информация будет поступать в центр обработки данных МВД для вынесения постановления нарушителю.

В структуре Госавтоиспекции формируется группа, которая будет "мониторить публичное пространство", добавил замглавы МВД.