В ГД предложили ввести уголовное наказание за вождение после лишения прав

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предложил ввести уголовное наказание для водителей, которые после лишения прав попались на управлении автомобилем.

Четвертого апреля в нижней палате парламента проходят парламентские слушания: "Проблемы обеспечения безопасности дорожного движения: правовые и морально-нравственные аспекты".

"Полагаю, что повторное управление транспортным средством лицом, лишенным водительских прав, административное правонарушение должно перерастать уже в уголовно наказуемое деяние, а это уже совсем другой уровень ответственности. Она применяется в случае, когда лицо демонстративно пренебрегает назначенным ему административным наказанием и вновь совершает то же самое нарушение", — сказал Пискарев в ходе парламентских слушаний.