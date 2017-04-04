В ГД предложили ввести уголовное наказание за вождение после лишения прав

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предложил ввести уголовное наказание для водителей, которые после лишения прав попались на управлении автомобилем.
"Полагаю, что повторное управление транспортным средством лицом, лишенным водительских прав, административное правонарушение должно перерастать уже в уголовно наказуемое деяние, а это уже совсем другой уровень ответственности. Она применяется в случае, когда лицо демонстративно пренебрегает назначенным ему административным наказанием и вновь совершает то же самое нарушение", — сказал Пискарев в ходе парламентских слушаний.