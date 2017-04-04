Депутат выступил за введение уроков этики в автошколах

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев намерен предложить ввести во всех российских автошколах обязательные уроки водительской этики, сообщили в пресс-службе парламентария.

"Ключ к эффективному решению проблем безопасности находится не только в сфере норм правоприменения, но и в морально-этической плоскости. Ведь давно известно, что самая действенная борьба с правонарушениями — это профилактика, а многие ДТП в России совершаются именно из-за отсутствия элементарной культуры вождения и уважительного отношения к другим участникам дорожного движения. К сожалению, часто такое осознание приходит уже после наступления необратимых последствий. Именно на нравственной составляющей основывается правопорядок как в целом в стране, так и на ее дорогах", — сказал парламентарий, слова которого приводятся в релизе.

Кроме того, он указал, что в ряде стран Европы за грубое нарушение правил дорожного движения на водителя наряду с правовой ответственностью возлагается обязанность пройти платные курсы по культуре вождения.

"Считаю важным разработать и реализовать комплекс подобных мер, направленных на повышение культуры и безопасности вождения, и у нас. Одной из таких мер могло бы стать введение в действующие регламент сдачи ПДД обязательного экзамена на знание этики и культуры вождения. Такой предмет должны сдавать не только лица, получающие водительское удостоверение, но и лишенные его на определенный срок. Убежден, что дорожное движение — это та область, где воспитание может оказать не меньшее, а то и большее превентивное воздействие, чем самое суровое наказание, что также поможет избежать и иных правонарушений, и не только в сфере дорожного движения", — добавил Пискаркев.

Глава комитета подчеркнул, что "предмет "Этика и культура вождения" должен будет стать обязательным для сдачи всем, кто получает права". По мнению парламентария, "многих трагедий на дорогах можно было бы избежать, если бы водители уважали друг друга".