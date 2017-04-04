Ройзман назвал оптимальное наказание за игру в Pokemon Go в храме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман считает, что оптимальным наказанием для блогера Руслана Соколовского, игравшего в храме в Pokemon Go, является общественное порицание.

"Оптимально — серьезное общественное порицание, прослушать курс лекций по основам человеческой этики. Еще, как условие, получить высшее образование, отработать на благоустройстве города или в приютах", — заявил Ройзман журналистам во вторник в ответ на вопрос, как должно закончиться это дело.

Мэр добавил, что чем быстрее это дело будет закончено, тем лучше для всех.

Ройзман во вторник пришел на заседание суда по делу Соколовского как свидетель стороны защиты.

В августе прошлого года Соколовский разместил на своем канале в YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства.

Впоследствии следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих и добились ареста блогера. Позднее суд перевел его из СИЗО под домашний арест.