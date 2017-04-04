Петербуржцы продолжают нести цветы к месту взрыва в метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр – РИА Новости. Жители Петербурга с самого утра продолжают нести цветы к месту взрыва на станции метро "Технологический институт", передает корреспондент РИА Новости.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Власти Петербурга объявили трехдневный траур.

Уже утром первого дня объявленного траура по погибшим у стен здания станции выросли целые охапки красных и белых гвоздик, ромашек, роз и лилий. Все новые и новые горожане несут сюда букеты, а также свечи и небольшие иконы. Некоторые из них не могут сдержать слез, плачут даже взрослые мужчины.

В районе метро усилена охрана, дежурят усиленные наряды полиции, а также частные охранные предприятия. Внутри станции метро не работают торговые точки, также дежурят полицейские наряды. На станциях метро для пассажиров постоянно передают сообщения о том, что сегодня все станции работают в обычном режиме.

У входа на станцию метро "Технологический институт" работает много представителей прессы, в том числе и западные СМИ, ведущие прямые телерепортажи. Люди с цветами продолжают прибывать. В вестибюле "Технологического института" ликвидированы все последствия взрыва, но в воздухе по-прежнему остается запах гари.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным Национального антитеррористического комитета, в результате теракта погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах. В свою очередь главк МЧС по Петербургу опубликовал список госпитализированных, в котором значится 51 человек.