Петербуржцы продолжают нести цветы к месту взрыва в метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр – РИА Новости. Жители Петербурга с самого утра продолжают нести цветы к месту взрыва на станции метро "Технологический институт", передает корреспондент РИА Новости.
Уже утром первого дня объявленного траура по погибшим у стен здания станции выросли целые охапки красных и белых гвоздик, ромашек, роз и лилий. Все новые и новые горожане несут сюда букеты, а также свечи и небольшие иконы. Некоторые из них не могут сдержать слез, плачут даже взрослые мужчины.
В районе метро усилена охрана, дежурят усиленные наряды полиции, а также частные охранные предприятия. Внутри станции метро не работают торговые точки, также дежурят полицейские наряды. На станциях метро для пассажиров постоянно передают сообщения о том, что сегодня все станции работают в обычном режиме.
У входа на станцию метро "Технологический институт" работает много представителей прессы, в том числе и западные СМИ, ведущие прямые телерепортажи. Люди с цветами продолжают прибывать. В вестибюле "Технологического института" ликвидированы все последствия взрыва, но в воздухе по-прежнему остается запах гари.
СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным Национального антитеррористического комитета, в результате теракта погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах. В свою очередь главк МЧС по Петербургу опубликовал список госпитализированных, в котором значится 51 человек.