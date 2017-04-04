Жителям Благовещенска советуют меньше бывать на улице из-за дыма от пожаров

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 апр — РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует жителям Благовещенска меньше бывать на улице, во вторник в столице Приамурья и на юге области сохраняется задымление из-за пожаров в Китае.

"По результатам проведенных 4 апреля исследований зафиксировано увеличение содержания азота диоксида, взвешенных веществ, сажи и углерода монооксида в сравнении с фоновыми показателями, при этом превышения гигиенических нормативов указанных химических веществ не выявлено", — сообщает ведомство, уточняя, что продолжается контроль атмосферного воздуха.

Специалисты рекомендуют амурчанам избегать утренних прогулок, меньше бывать на улице, пить больше жидкости, в том числе молочно-кислых напитков, по возможности ограничить физические нагрузки, а также отказаться от курения и употребления алкоголя и проводить ежедневную влажную уборку жилья.

Как сообщалось, по данным системы спутникового мониторинга, дым ветер принес из граничащего с Приамурьем Китая, очаг возгорания находится в районе Айгунь.