Меняйло: в школах и вузах надо ввести программу "Научись спасать жизнь!"

НОВОСИБИРСК, 4 апр — РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Сибири Сергей Меняйло выступил за внесение в обязательные программы обучения в школах и вузах России проекта "Научись спасать жизнь!" МЧС РФ.

В Новосибирске во вторник состоялась презентация проекта "Научись спасать жизнь!" директора Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлии Шойгу. Первыми сибирскими регионами, приступившими к реализации проекта "Научись спасать жизнь!" в 2016 году, стали Хакасия и Тува. В настоящее время в Новосибирске завершилось обучение 100 будущих инструкторов первой помощи — это педагоги, медработники, специалисты по ГОЧС из республик Алтай и Бурятия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Томской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской и Омской областей.

"Если мы все будем готовы оказать первую помощь, то высока вероятность, что мы жизнь человека спасем. Эта программа была в свое время утеряна. Поэтому сегодня проект "Научись спасать жизнь!" должен касаться всех категорий населения — от школьников до пожилых людей", — сказал Меняйло журналистам во вторник.

"Мы сейчас обговариваем вопрос о том, чтобы вносить его в школьную программу, наверное надо вносить и в обучение в вузах. В целом надо делать отдельный центр для того, чтобы эти навыки привить всем категориям граждан. Будем по этому направлению работать", — отметил он.

В свою очередь, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий сообщил, что правительство региона внесет в нормативные акты областного минобразования изменения, которые закрепят работу в области подготовки инструкторов и самих учащихся для оказания первой помощи людям в чрезвычайной ситуации в школах и вузах, на предприятиях.