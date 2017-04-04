На транспортных объектах в Сибири усилили меры безопасности

НОВОСИБИРСК, 4 апр – РИА Новости. Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло после событий в метро в Санкт-Петербурге поручил усилить меры безопасности на всех транспортных объектах и местах массового пребывания людей в Сибири.

"После того, как вчера была получена информация о том, что в метро в Санкт-Петербурге произошел взрыв, естественно, мной были даны поручения и по соответствующим министерствам и ведомствам были даны поручения усилить меры безопасности", — сказал Меняйло.

Он отметил, что усиленные антитеррористические мероприятия на объектах транспорта и объектах с массовым пребыванием людей начали проводиться в понедельник и проводятся до сих пор.

В свою очередь, глава Сибирского регионального центра МЧС РФ Сергей Диденко сообщил, что для ликвидации чрезвычайной ситуации в Санкт-Петербурге помощь сибирских спасателей не понадобилась. "Помощь в таком временном промежутке и не нужна. Все надо было делать в первые минуты и часы. Сил, которые находятся на месте, было достаточно", — сказал он.

Губернатор Новосибирской области сообщил, что направил телеграмму с соболезнованиями своему коллеге губернатору Георгию Полтавченко.

"Мы сейчас будем проводить внеочередное заседание антитеррористической комиссии. Но уже вчера и сегодня проводятся внеплановые проверки и не только метро. Очагами для террора могут быть и большие автобусы, и маленькие "Газели", и троллейбусы, и так далее. Поэтому внеплановые проверки запущены", — сказал губернатор.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным НАК, в результате взрыва 11 человек погибли, 45 пострадавших находятся в больницах. Позже ГУМЧС по Петербургу опубликовало список госпитализированных: по данным ведомства, в больницах находится 51 человек.