В России число госпитализированных с гриппом и ОРВИ остается высоким

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Число регионов, охваченных гриппом и ОРВИ, снизилось в России до трех, однако количество госпитализаций остается высоким, сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На 13-й неделе на территории Российской Федерации продолжается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. По совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости отмечено в трех субъектах Российской Федерации", — заявила Попова. По ее словам, это республики Карелия и Коми, а также Кемеровская область.

Она напомнила, что на предыдущей неделе превышение недельных эпидемических порогов было отмечено в семи субъектах.

По словам Поповой, среди детей в возрасте от нуля до двух лет превышение недельных порогов зафиксировано в шести субъектах, среди детей от трех до шести лет — в пяти субъектах, что в два раза ниже, чем на предыдущей неделе.

Эпидемические пороги в группе от 7 до 14 лет превышены в трех субъектах, на предыдущей неделе превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников отмечалось в двенадцати субъектах.

"Снижение числа больных гриппом и ОРВИ, которым потребовалась госпитализация, составило чуть больше трех процентов", — отметила Попова. При этом на прошлой неделе Роспотребнадзор сообщил о существенном росте госпитализированных — на 14% по сравнению со статистикой середины марта.

Собеседница агентства также сообщила, что только 4,3% лабораторно подтвержденных случаев гриппа приходится на привитых пациентов.

По результатам лабораторных исследований доля вирусов гриппа, выделенных в анализах пациентов с симптомами ОРВИ, незначительно снизилась и составила 53,1% (на предыдущей неделе — 55,3%), доля вирусов не гриппозной этиологии соответственно несколько увеличилась — до 46,9%.

"В структуре вирусов гриппа, как и на предыдущей неделе, наибольший удельный вес составили вирусы гриппа В – 88,9%", — рассказала глава надзорного ведомства.

Она добавила, что для прерывания эпидпроцесса в России полностью закрыты девять школ и 38 детских садов.