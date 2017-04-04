В России число госпитализированных с гриппом и ОРВИ остается высоким

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Число регионов, охваченных гриппом и ОРВИ, снизилось в России до трех, однако количество госпитализаций остается высоким, сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она напомнила, что на предыдущей неделе превышение недельных эпидемических порогов было отмечено в семи субъектах.
По словам Поповой, среди детей в возрасте от нуля до двух лет превышение недельных порогов зафиксировано в шести субъектах, среди детей от трех до шести лет — в пяти субъектах, что в два раза ниже, чем на предыдущей неделе.
Эпидемические пороги в группе от 7 до 14 лет превышены в трех субъектах, на предыдущей неделе превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников отмечалось в двенадцати субъектах.
"Снижение числа больных гриппом и ОРВИ, которым потребовалась госпитализация, составило чуть больше трех процентов", — отметила Попова. При этом на прошлой неделе Роспотребнадзор сообщил о существенном росте госпитализированных — на 14% по сравнению со статистикой середины марта.
По результатам лабораторных исследований доля вирусов гриппа, выделенных в анализах пациентов с симптомами ОРВИ, незначительно снизилась и составила 53,1% (на предыдущей неделе — 55,3%), доля вирусов не гриппозной этиологии соответственно несколько увеличилась — до 46,9%.
"В структуре вирусов гриппа, как и на предыдущей неделе, наибольший удельный вес составили вирусы гриппа В – 88,9%", — рассказала глава надзорного ведомства.
Она добавила, что для прерывания эпидпроцесса в России полностью закрыты девять школ и 38 детских садов.