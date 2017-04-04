СМИ сообщили, что "Живой журнал" переходит под российскую юрисдикцию

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Холдинг Rambler&Co переводит "Живой журнал" (ЖЖ) в российскую юрисдикцию, на первом этапе под управление российской "СУП Медиа" от американской LiveJournal Inc перейдет администрирование сервиса, что, по подсчетам компании, должно существенно снизить издержки, пишет во вторник газета "Коммерсант".

Группа компаний Rambler&Co была создана весной 2013 года в результате объединения активов подконтрольной холдингу "ПрофМедиа" Владимира Потанина компании "Афиша-Рамблер" (интернет-холдинг "Рамблер", "Афиша", "Лента.ру", "Бегун", "Прайс-экспресс" и "Рамблер-Игры") и компании SUP Media ("Газета.Ru", LiveJournal.com, "Чемпионат.com" и другие) Александра Мамута.

"Со вторника ЖЖ переходит под управление от американской LiveJournal, Inc. к российской ООО "СУП Медиа"… Решение основано на стратегии концентрации активов на территории России, а также "желании стать ближе к пользователям, большую часть которых составляют жители РФ и Европы", — пишет издание.

Как пишет газета, на первом этапе под управление "СУП Медиа" перейдет администрирование сервиса, а в будущем и платежи будут обслуживаться в России. Издание подчеркивает, что LiveJournal Inc много раз меняла бенефициаров, но не юрисдикцию.

"Оказание платных услуг пользователям пока продолжит осуществлять LiveJournal Inc. В их число входят пакеты дополнительных возможностей для аккаунта, виртуальные подарки, пакеты юзерпиков, промоинструменты. Это "юридическая формальность", эту функцию вскоре тоже переведут в Россию", — сообщили изданию в Rambler&Co.

По данным газеты, Rambler&Co придется понести юридические и технические издержки. Однако, пишет издание, в компании отметили, что, по предварительным подсчетам, расходы на обслуживание трафика снизятся в десять раз.

Роскомнадзор 17 ноября 2016 года на основании решений судов внес социальную сеть LinkedIn в реестр запрещенной информации, после чего операторы связи начали блокировку этого ресурса на территории РФ. Такая мера связана с неисполнением соцсетью закона о хранении персональных данных россиян на территории РФ. Это первый случай блокировки одной из крупнейших соцсетей на территории России.

После этого руководство LinkedIn заявляло о намерении соцсети вернуться в РФ и сотрудничать для этого с властями страны. Однако затем Роскомнадзор сообщил, что LinkedIn проинформировала его о неготовности устранить нарушения российского законодательства. По мнению Роскомнадзора, такой отказ выполнять требования о локализации баз с персональными данными говорит о незаинтересованности социальной сети в работе на российском рынке.