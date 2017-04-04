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Общество

СМИ сообщили, что "Живой журнал" переходит под российскую юрисдикцию

05:3904.04.2017
0420
Рабочий стол. Архивное фото
© Fotolia/ lenetsnikolai

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Холдинг Rambler&Co переводит "Живой журнал" (ЖЖ) в российскую юрисдикцию, на первом этапе под управление российской "СУП Медиа" от американской LiveJournal Inc перейдет администрирование сервиса, что, по подсчетам компании, должно существенно снизить издержки, пишет во вторник газета "Коммерсант".

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© Fotolia/ Ruslan Grumble
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Группа компаний Rambler&Co была создана весной 2013 года в результате объединения активов подконтрольной холдингу "ПрофМедиа" Владимира Потанина компании "Афиша-Рамблер" (интернет-холдинг "Рамблер", "Афиша", "Лента.ру", "Бегун", "Прайс-экспресс" и "Рамблер-Игры") и компании SUP Media ("Газета.Ru", LiveJournal.com, "Чемпионат.com" и другие) Александра Мамута.

"Со вторника ЖЖ переходит под управление от американской LiveJournal, Inc. к российской ООО "СУП Медиа"… Решение основано на стратегии концентрации активов на территории России, а также "желании стать ближе к пользователям, большую часть которых составляют жители РФ и Европы", — пишет издание.

Как пишет газета, на первом этапе под управление "СУП Медиа" перейдет администрирование сервиса, а в будущем и платежи будут обслуживаться в России. Издание подчеркивает, что LiveJournal Inc много раз меняла бенефициаров, но не юрисдикцию.

"Оказание платных услуг пользователям пока продолжит осуществлять LiveJournal Inc. В их число входят пакеты дополнительных возможностей для аккаунта, виртуальные подарки, пакеты юзерпиков, промоинструменты. Это "юридическая формальность", эту функцию вскоре тоже переведут в Россию", — сообщили изданию в Rambler&Co.

Скриншот страницы сайт www.rusrep.ru. Архивное фото
© «Русский Репортёр»
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По данным газеты, Rambler&Co придется понести юридические и технические издержки. Однако, пишет издание, в компании отметили, что, по предварительным подсчетам, расходы на обслуживание трафика снизятся в десять раз.

Роскомнадзор 17 ноября 2016 года на основании решений судов внес социальную сеть LinkedIn в реестр запрещенной информации, после чего операторы связи начали блокировку этого ресурса на территории РФ. Такая мера связана с неисполнением соцсетью закона о хранении персональных данных россиян на территории РФ. Это первый случай блокировки одной из крупнейших соцсетей на территории России.

После этого руководство LinkedIn заявляло о намерении соцсети вернуться в РФ и сотрудничать для этого с властями страны. Однако затем Роскомнадзор сообщил, что LinkedIn проинформировала его о неготовности устранить нарушения российского законодательства. По мнению Роскомнадзора, такой отказ выполнять требования о локализации баз с персональными данными говорит о незаинтересованности социальной сети в работе на российском рынке.

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