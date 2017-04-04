В ДВФО в 2016 году из-за рубежа переехали около восьми тысяч россиян

ВЛАДИВОСТОК, 4 апр — РИА Новости. Около 8 тысяч соотечественников переехали на российский Дальний Восток из-за рубежа в 2016 году, сообщает пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

"В 2016 году на Дальний Восток переехали 7 тысяч 800 соотечественников. Почти 5 тысяч человек — это участники программы, еще около 3 тысячи — члены их семей. Таковы итоги реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, за прошедший год", — говорится в сообщении.

Агентство ожидает, что "в 2017 году в регион приедет еще около 3 тысяч 500 бывших жителей России и членов их семей".

По его данным, чаще всего на Дальний Восток переселяются жители Украины (47%), Таджикистана (18%) и Армении (10%). В минувшем году больше всего соотечественников переехало в Приморье, Хабаровский край, Магаданскую и Сахалинскую области.

В программе участвуют семь субъектов Дальнего Востока — Приморский, Хабаровский, Камчатский края, Сахалинская, Амурская, Магаданская и Еврейская автономная области. На согласовании в правительстве России находится региональная программа содействия переселению соотечественников в Якутия.

"Территории характеризует растущий рынок труда, высокая потребность в рабочих кадрах. Предусмотрена возможность повышения квалификации, переобучения, профориентации. Кроме того, дальневосточные субъекты, являясь приоритетными для заселения, предлагают очень емкие меры поддержки переезжающим", — отметил генеральный директор агентства Валентин Тимаков.

Для переселенцев разработаны различные меры поддержки. Так, участники программы получают российское гражданство по ускоренной схеме, подъемные в размере 240 тысяч рублей и 120 тысяч на каждого члена семьи, возмещение затрат на проезд и провоз багажа, имущества и транспорта к новому месту жительства. На месте вселения в случае отсутствия работы выплачивается пособие по безработице.

Всего с 2007 года на территорию Дальнего Востока въехали 44 тысячи 500 соотечественников, из них 27 тысяч 800 — участники госпрограммы и 16600 — члены их семей.