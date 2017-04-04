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Общество

Интернет-компании высказались против блокировки "зеркал" сайтов без суда

05:1104.04.2017
(обновлено: 05:26 04.04.2017)
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Мужчина работает на ноутбуке. Архивное фото
© Fotolia/ DragonImages

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) направила спикеру Госдумы Вячеславу Володину письмо, в котором высказалась против предложения о блокировке сайтов с пиратским контентом без судебного решения, сообщает во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на документ.

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в работе IV Медиафорума региональных и местных СМИ Правда и справедливость. 3 апреля 2017
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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В РАЭК входят более 100 интернет-компаний, в том числе Mail.ru Group, Google, eBay, Ozon, Rambler & Co, РБК, Microsoft.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что министерство культуры РФ готовит законопроект о защите национальных фильмов в интернете, ужесточающий механизм блокировки пиратских сайтов, предложение может быть внесено в Госдуму в виде поправок к законопроекту о блокировке "зеркал" пиратских сайтов. Механизм касается только национальных фильмов, государство пытается таким образом защитить свои инвестиции, писала газета. Сообщалось, что деятели отечественной киноиндустрии поддержали поправки и написали соответствующее письмо министру культуры РФ Владимиру Мединскому.

Ноутбук. Архивное фото
© Fotolia/ fantom_rd
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Как пишут "Ведомости", предложение министра культуры Владимира Мединского защитить российское кино, упростив процедуру блокировки сайтов с нелицензионным контентом, "не нашло понимания участников рынка".

"Мы хотим, чтобы, когда законопроект поступит на рассмотрение в Госдуму, у депутатов уже была информация о нашей позиции", — приводит газета слова директора РАЭК Сергея Плуготаренко.

По его словам, письмо Володину ушло в понедельник, копия направлена в комитет Думы по информполитике. Его руководитель Леонид Левин пообещал учесть позицию отрасли. Пресс-служба Володина переадресовала запрос в его секретариат, где получить комментарий не удалось, отмечает газета.

"Внесудебный порядок опасен тем, что решение принимается административным органом, который в отличие от суда не является независимым, пишет РАЭК. Также в процессе не участвует владелец сайта: он не может реализовать свое конституционное право на защиту. По мнению членов РАЭК, эта инициатива создает опасный прецедент, ведь внесудебный порядок предлагается применить к экономическим спорам, а не для защиты прав и свобод человека или обеспечения безопасности государства. Если поправки Минкультуры будут поддержаны, то другие участники рынка, ссылаясь на конституционный принцип равенства всех перед законом, тоже могут требовать введения внесудебных процедур для защиты своих прав, опасается РАЭК", — пишут "Ведомости".

Представитель Минкультуры сообщил изданию, что не знает о письме РАЭК, а сами поправки "еще только прорабатываются", однако представители киноиндустрии уже поддерживают их.

Дом правительства РФ на Краснопресненской набережной. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Фомичев
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Ранее сообщалось, что министр культуры Владимир Мединский на закрытом заседании думского комитета по культуре предложил ужесточить ответственность за продажу на сайтах пиратской кинопродукции. Решено было создать рабочую группу, в которой будет принимать участие думские комитеты по культуре, по законодательству и по информационной политике, а также министерство связи. Рабочая группа будет готовить законопроект о досудебной блокировке сайтов с пиратской кинопродукцией.

Директор нормативно-правового департамента Минкультуры Наталья Ромашова рассказала журналистам, что введение досудебной административной блокировки сайтов с пиратским контентом позволит сократить сроки блокировки в три раза. По ее словам, было предложено распространить ускоренную практику блокировки на национальные фильмы.

Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров позже заявил, что правительство одобрило законопроект о введении понятия "зеркальных" сайтов, его реализация не потребует дополнительных затрат, но поможет защитить российскую киноиндустрию от пиратства.

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