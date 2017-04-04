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Общество

Минобрнауки призвал оберегать школьников от участия в политических акциях

02:4604.04.2017
(обновлено: 02:50 04.04.2017)
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Вход в здание министерства образования и науки РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Вильф
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Минобрнауки считают, что школьников и студентов нужно оберегать от участия в "сугубо политических акциях", а не наказывать, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Андрея Емельянова.

Коридор средней общеобразовательной школы. Архивное фото
© РИА Новости. Павел Лисицын
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не могут проявлять уважения к тем, "кто сознательно вводил в заблуждение несовершеннолетних, по сути, детей, призывая их, в том числе, суля некие награды, принять участие в несогласованной акции".

"Наша задача и задача системы образования — помогать ученикам получать знания о правовом государстве, гражданском обществе и оберегать их от принуждения и вовлечения в акции, носящие сугубо политический характер, а не наказывать их… Данная тема обсуждалась министерством с учетом информационной повестки. Подчеркну, что мы всегда придерживались этой позиции и она неизменна", — приводят "Ведомости" слова Емельянова.

Как в свою очередь сообщил газете источник, близкий к администрации президента, по итогам обсуждения акций протестов 26 марта в Кремле "пришли к выводу сделать два акцента: не проводить "разборы полетов" в школах и институтах, но предостеречь детей от участия в незаконных акциях".

"Людей вводят в заблуждение, были попытки вывести их на незаконную акцию в воскресенье, молодёжь фактически толкают под дубинку…. От этого нужно предостерегать: разъяснять родителям, чтобы им было понятно, что их детьми манипулируют… Разборки со школьниками и студентами дают негативный импульс, считают в администрации. Поэтому в Минобрнауки дан сигнал — не допускать разбора полётов, потому что эти разборы — "драйверы роста", — пишут "Ведомости".

Источник газеты также отметил, что учителя не могут быть против этого, так как "получается, что они поддерживают коррупцию".

Эту позицию подтвердили в газете в Минобрнауки. "Эта наша общая позиция, из этого исходим при контактах с руководством вузов и департаментов образования субъектов", — сказал газете собеседник в Минобрнауки, добавив, что "не знает того, кто придерживается другой".

Несанкционированная властями акция прошла 26 марта в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил РИА Новости, что было задержано более 600 человек. В столичном главке МВД РИА Новости сообщили, что большинство задержанных отпущены из отделов полиции. Как ранее отмечал Песков, в ходе несанкционированного митинга 26 марта органы правопорядка действовали "абсолютно корректно и высокопрофессионально". По его словам, участники акции "вышли в несогласованное время и в несогласованном месте", создавая угрозу безопасности. В ходе акции один полицейский получил черепно-мозговую травму.

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