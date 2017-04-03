Суббота, разметка, пенсионеры: ГИБДД назвала 10 факторов риска на дорогах

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Антон Размахнин. Научно-исследовательский центр проблем безопасности дорожного движения МВД России опубликовал статистику ДТП в России за 2016 год. О том, какие факторы портят в целом благоприятную картину и что предлагают эксперты по этому поводу — в материале РИА Новости.

В 2016 году количество ДТП в России снизилось, как и число их жертв и пострадавших. Аварий стало на 10 306 меньше, чем в 2015 году, число погибших сократилось на 2806, а раненых — на 10 057 человек. Тем не менее есть несколько показателей аварийности, которые в 2016 году не снизились, а возросли.

1. Суббота

На протяжении всего 2016 года самым аварийно-опасным днем недели в стране являлась суббота, а временем суток — период с 17:00 до 19:00 часов. Это самый "неуправляемый" фактор риска: чтобы уберечься от аварии в это время, можно разве что не выезжать на дороги.

"Не готов делать выводы, — сказал в интервью РИА Новости глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. — Возможно, сказывается утомление рабочей неделей, а может, кто-то уже успевает выпить. Вряд ли можно с этим что-то сделать на государственном уровне".

2. Плохие дороги

Четыре случая ДТП из десяти в стране в 2016 году были связаны с неудовлетворительным состоянием дорог, сообщается в докладе НИЦ БДД. Это более 70 тысяч аварий. Вот основные дорожные факторы, зафиксированные в протоколах ДТП как одно из обстоятельств аварии: отсутствие или плохое качество разметки, отсутствие или неправильное применение дорожных знаков, дефекты покрытия.

"Состояние разметки — проблема огромная, — признает заместитель главы Общественного совета при Минтрансе, президент организации "Движение без опасности" Наталья Агре. — Мы побывали в целом ряде регионов и вот что увидели. Дорожники хотят сделать хорошую, долговечную разметку — и потому ждут, пока дорога полностью просохнет. То есть до апреля-мая как минимум. Это, конечно, похвально, но при этом дико: сейчас разметки на дорогах нет, а ведь она нужна".

Еще один виновник складывающейся ситуации с дорогами — страховые компании, которые ничего не делают, чтобы привести в чувство, добавляет Виктор Похмелкин. "Страховщики, — поясняет общественник, — имеют полнейшее право предъявить регрессный иск дорожникам, но не делают этого. Боятся, вероятно, дорожников, плотно сросшихся с местными властями. Если бы мы могли натравить страховщиков на дорожников, был бы толк".

3. Техническая неисправность

В минувшем году более чем вдвое возросло количество ДТП, в которых как одно из обстоятельств были указаны технические неисправности транспортного средства. Всего в стране зарегистрировано 5394 (+111,3% по сравнению с 2015 годом!) дорожно-транспортных происшествия с технически неисправными автомобилями. В них погибли 978 (+81,8%) и ранены 8052 (+114,9%) человека.

Речь идет прежде всего о "разносортице" шин, установленных на авто, а также о внесенных в конструкцию несанкционированных изменениях, износе резины и неисправности световых приборов.

Возможно, такой взрывной рост этого фактора в статистике ГИБДД связан с тем, что после реформы системы техосмотра полицейские службы оказались отстранены от этой процедуры, предполагает Виктор Похмелкин. Ревнивый взгляд инспекторов теперь стал замечать больше технических неисправностей, которые ранее в документы не вносились, говорит экс-депутат Госдумы.

"Вся история с техосмотром оказалась несовершенной, — рассуждает Наталья Агре. — Кроме того, на дворе экономический кризис, и люди объективно экономят. Когда проверка стала слабее, а ресурсов на поддержание машин в порядке стало меньше — и происходит такой рост".

При этом систему техосмотра на основе страховых компаний можно довести до ума, полагает эксперт: "Будет этим заниматься ГИБДД или страховщики — не так уж важно. Главное, чтобы проверка была качественной, а не только на бумаге".

4. Велосипедисты

По сравнению с 2015 годом увеличилось число наездов на велосипедистов. В том числе, к сожалению, больше стало и ДТП с пострадавшими детьми-велосипедистами. Для этого вида аварий, говорится в отчете, характерна сезонность: на три летних месяца приходится почти 60% всех велосипедных ДТП.

"Потрачены огромные средства на популяризацию велосипедного транспорта, — говорит Наталья Агре. — При этом никто не озаботился обучением людей. Кататься-то у нас все умеют с детства, а вот пользоваться дорожной сетью… Фактически должна качественно проводиться работа среди детей, их надо готовить к управлению велосипедом с ранних лет. А ее нет, отсюда и повышение аварийности".

Пропаганда и обучение весомых результатов не дадут, возражает Виктор Похмелкин. "Велосипедистов становится все больше, для них пытаются создать условия, но велосипедисты, к сожалению, позволяют себе ездить и среди автомобилей, — отметил автоправозащитник. — Выход простой: нужно строить велосипедные дорожки! И надо, чтобы у каждого участника дорожного движения была своя приоритетная территория. У пешеходов тротуар и зебра, у велосипедистов велодорожка, у водителей — проезжая часть. Тогда я думаю, что число таких ДТП снизится".

5. Городские трассы

Это ужас каждого автомобилиста: люди в темной одежде, ночью в дождь идущие по трассе в населенных пунктах. Секунда — и поправить уже ничего нельзя… ДТП, совершенные на федеральных трассах в пределах городов и населенных пунктах, оказались самыми тяжелыми по своим последствиям (16,3% смертельных случаев). В них в минувшем году погибло 1225 (+64,7% к 2015 году!) и ранено 9070 (+70,1%) человек.

"Здесь сошлись многие факторы, — комментирует Наталья Агре. — Разметка, ужасная видимость. Высокие железнодорожные тарифы, в результате которых львиная доля грузоперевозок осуществляется автомобильным транспортом". Чтобы исправить ситуацию, нужно работать сразу по нескольким направлениям, которые представлены и в нашем списке.

6. Автобусы, троллейбусы

С 2014 года растет количество ДТП, случившихся по вине нарушившего правила водителя пассажирского транспорта. В 2016 году таких происшествий в России было 5294, что на 6% больше, чем в 2015-м. По троллейбусам ситуация и вовсе угрожающая: число ДТП с ними за год выросло на 22%, а погибших — на 100% (правда, речь идет всего о 10 людях, но все же)! Речь идет и о частниках-пассажироперевозчиках, и о юридических лицах.

"Большая вина за это лежит на руководителях транспортных предприятий, — уверен Виктор Похмелкин. — Они нещадно эксплуатируют шоферов, режим труда и отдыха не соблюдается, автобусы часто изношены. Не далее как в моей родной Перми был случай, когда автобус проехал из центра города до самой Камы, сметая все на своем пути, потому что отказали тормоза. Фиктивно проходится обязательный техосмотр. Я думаю, что надо просто навести здесь порядок. Например, вспомнить советский опыт, когда в каждом транспортном предприятии было специальное должностное лицо, ответственное за безопасность транспорта. Он подписывал разрешение на эксплуатацию и нес ответственность вплоть до уголовной, если что происходило. Сейчас такого нет, контроль ослаблен".

7. Пожилые водители

С каждым годом растет количество ДТП и число раненых из-за нарушения правил водителями в возрасте 60 и более лет. Это 11 546 аварий за год по России, в которых погибло 1310 и ранено 15 356 человек. Пожилые водители совершают 7,7% из всех ДТП, в которых есть виновники-нарушители.

Причина тому — недостатки медицинского освидетельствования, говорит Наталья Агре. "Люди в солидном возрасте, очевидно, не так быстро реагируют на происходящее, а это влияет на управление автомобилем, — говорит эксперт. — Мне кажется, надо вводить знак "Пожилой водитель", чтобы информировать окружающих о том, что водитель не так быстр и активен. Есть же у нас знак водителя с ограниченными возможностями! Возможно, будет правильным чаще проверять здоровье пожилых водителей. И разумеется, надо качественнее проводить медосмотр".

"Здесь нужно разбираться с каждым случаем такого ДТП, — возражает Виктор Похмелкин. — Большое количество пожилых водителей ведут себя очень аккуратно и не попадают в ДТП. Плюс опыт многолетний… Нужно по каждому случаю анализировать: сказалось ли на происшествии состояние здоровья или возраст. Или здесь набор факторов".

8. За рулем иностранцы

Иностранные водители — и на 80% это водители из стран СНГ — увеличили показатели аварийности по итогам 2016 года. По их вине произошло 5216 таких ДТП (+17,8% по отношению к 2015 году), в которых погибли 704 (+10,5%) и ранены 7280 (+15,4%) человек. Тяжесть этих аварий также оказалась выше средней.

Виктор Похмелкин этой статистикой не удивлен. Зарубежные водительские права, как и иностранные номера, делают водителя "невидимкой" для автоматических систем фиксации нарушений, потому эта категория шоферов чувствует себя безнаказанно.

"Надеюсь, что этот момент будет решен, — комментирует Наталья Агре, — потому что до 1 июля всем иностранцам, работающим у нас водителями, нужно будет поменять иностранные права на российские". Речь идет именно о профессионалах: туристов и частных водителей это не коснется, подчеркнула эксперт.

9. Алкогольный риск

В 2013 году, после резкого ужесточения наказаний за езду в пьяном виде, кривая ДТП, совершенных водителями "под мухой", пошла было вниз. Но ненадолго: по итогам 2016 года количество таких аварий вновь растет. Всего в минувшем году произошло 15 669 (+2,1% от 2015 года) таких ДТП, в которых погибло 4569 (+21,7%) и ранено 21 315 (+0,4%) человек. А вот количество ДТП, виновники которых отказались от освидетельствования, снизилось. Оба эксперта, опрошенных РИА Новости, предполагают, что речь идет о техническом прогрессе правоохранителей: вряд ли водители стали больше пить, скорее, алкоголь научились лучше обнаруживать.

10. Встречная полоса смерти

Огромное количество водителей совершает страшную ошибку, выезжая — для обгона или по ошибке — на встречную полосу. В 2016 году это случилось 16 641 раз — и это на 24% больше, чем в 2015 году. Из-за "встречки" мы недосчитались 5378 соотечественников, а еще более 30 тысяч получили травмы.

Главная причина таких ДТП прекрасно известна. Это типичные для российских регионов двухполосные трассы, по одной полосе в одну сторону. Разумеется, без разделительного барьера, который на такой дороге просто невозможно установить. В таком режиме у нас работают не только региональные, но и многие федеральные трассы — подальше от Москвы.

"Здесь есть только два направления деятельности, — рассуждает Наталья Агре. — Там, где полос больше, чем две — выделяются деньги, чтобы строить разделительные барьеры. Тросовые или другие облегченных форм. Они здорово спасают. Второй момент — повышение навыков водителей, информационные кампании и повышение качества обучения новичков".

В рамках Госсовета принято решение, что штрафы, которые собираются за нарушения ПДД, будут направляться в дорожные фонды регионов на ремонт дорог, рассказала эксперт.

"Хотим, чтобы не было выездов на встречку, тогда давайте делать хотя бы полосу для обгона, — настаивает Виктор Похмелкин. — Там, где она есть, таких вещей обычно не происходит". Кроме того, предлагает глава Движения автомобилистов России, неплохо бы вернуть обязательное лишение "прав" за выезд на "встречку" — если, конечно, оно происходит без уважительной причины.