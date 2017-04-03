Москвичи несут цветы к мемориалу Ленинграда в Александровском саду

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Москвичи несут цветы к мемориалу города-героя Ленинград в Александровском саду в Москве, чтобы почтить память погибших при теракте в метро в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По информации министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, в результате случившегося 10 человек погибли, 37 госпитализированы.

Люди возлагают к мемориалу красные гвоздики и говорят, что пришли сюда, чтобы поддержать жителей Санкт-Петербурга.

"Я лично считаю себя патриотом и считаю, что должен прийти и почтить память людей. Поэтому мы собрались с друзьями, мы собрались сегодня в социальных сетях и решили прийти сегодня к стелле в память о наших братьях-ленинградцах возложить цветы. Мы скорбим, не хотим, чтобы это допускалось в принципе нигде в стране. К сожалению, это случилось в Петербурге", — рассказал РИА Новости один из пришедших к мемориалу Владислав.

Подробнее о взрыве в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

