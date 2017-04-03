Путин связал свободу в интернете с состоянием общества

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании IV Медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость" в Санкт-Петербурге обсудил с участниками мероприятия вопрос ограничений в интернете. В частности, по его словам, Россия должна ориентироваться на состояние общества в вопросах ограничения в сети, и не стоит питать иллюзий: "абсолютно расхристанной квазисвободы в интернете уже нигде нет".

Кроме того, глава государства в очередной раз напомнил о недопустимости запрещенного контента в интернете. К тому же, по его мнению, пока действующих ограничений в сети достаточно.

Состояние общества как показатель

Путин, выступая на медиафоруме в северной столице, который ежегодно проводит ОНФ, поставил знак равно между состоянием общества и уровнем ограничений в интернете. Так, блогер из Санкт-Петербурга отметил, что в последнее время в интернете наблюдается большое количество противоправной и запрещенной информации, в частности, экстремистских материалов и призывов к суициду. Другие страны, добавил он, зачастую решают эту проблему очень жестко: так, в качестве примера блогер привел Китай, где "налажена целая система блокировки интернета", "ограничение на посещение крупных западных сайтов" и так далее. Блогер спросил Путина, как он считает: должна ли Россия слепо копировать китайскую модель, либо должна идти своим путем?

"Мы же с вами знаем – "умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать…". Вот у нас всегда во всем свой путь, но это не наша особенность. На самом деле, практически везде, все страны мира идут своим собственным путем. Есть общие тенденции, какие-то общие правила, и мы тоже в этом тренде находимся", — ответил Путин.

"Но, конечно, мы должны ориентироваться на состояние нашего общества", — подчеркнул президент.

Что касается китайской модели ограничений в интернете, то Путин призвал не критиковать такой вариант регулирования. "Нам не следует, мне кажется, критиковать то, что делается в Китае. Полтора миллиарда человек — пойдите, попробуйте поуправлять этими полутора миллиардами", — сказал президент. Он привел слова Наполеона: "Китай спит, и дай Бог, чтобы он спал как можно дольше".

"Китай уже давно проснулся, и этими процессами надо управлять. А вот это пространство свободы в интернете, когда через вбросы — причем, автоматические вбросы, даже автомат может призывать к чему-то или агитировать за что-то, просто делается из какого-то одного центра — конечно, государство должно как-то иметь это в виду и купировать возможные угрозы", — добавил Путин.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © РИА Новости Умом Россию не понять - Путин о собственном пути РФ и ограничениях в интернете

Ограничений в сети достаточно

Глава государства отметил, что в интернете не должно быть ничего, что запрещено законом, при этом действующих на данный момент ограничений достаточно.

"У нас есть ограничения, они известны: это пропаганда суицидов, это детская порнография, это пропаганда терроризма, распространение наркотиков и так далее… На мой взгляд, пока этих ограничений достаточно", — сказал Путин.

"Ну, а общий подход, на мой взгляд, должен быть такой: нельзя все, что запрещено в законе. И это уже надо аккуратно, цивилизованно и технологично отработать в интернете, вот и все. А все, что не запрещено, все можно", — отметил президент.

При этом, по словам российского лидера, власти должны контролировать угрозы автоматических вбросов в интернет противоправной информации.