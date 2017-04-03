Власти не одобрили антинаркотическую операцию в школе Сестрорецка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Комитет по образованию Санкт-Петербурга не поддерживает форму проведения антинаркотической операции в одной из школ Сестрорецка, где учеников выстроили лицом к стене, сообщила РИА Новости представитель ведомства.
Ранее на сайте районного подразделения МВД появились фотографии с выстроенными вдоль стенки детьми, вдоль которых проходит инспектор-кинолог со служебной собакой. Снимки сделаны во время первого этапа общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью", прошедшей 26 марта. Позже это фото было удалено с сайта полиции.
"Мы не поддерживаем проведение таких мероприятий методами, которые унижают достоинство учащихся. У правоохранительных органов есть другие, не менее эффективные методы", — сказала собеседница агентства, уточнив, что форму проведения антинаркотических акций в школах с участием полиции определяют сами правоохранительные органы на основании соответствующих документов.
Ранее зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина сообщила, что направит генпрокурору РФ запрос по поводу антинаркотической операции, проведенной в школе Сестрорецка. По словам сенатора, она поддерживает возмущение родителей школьников, поскольку действия полиции "просто шокируют".