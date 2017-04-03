Власти не одобрили антинаркотическую операцию в школе Сестрорецка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Комитет по образованию Санкт-Петербурга не поддерживает форму проведения антинаркотической операции в одной из школ Сестрорецка, где учеников выстроили лицом к стене, сообщила РИА Новости представитель ведомства.

Ранее на сайте районного подразделения МВД появились фотографии с выстроенными вдоль стенки детьми, вдоль которых проходит инспектор-кинолог со служебной собакой. Снимки сделаны во время первого этапа общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью", прошедшей 26 марта. Позже это фото было удалено с сайта полиции.

"Мы не поддерживаем проведение таких мероприятий методами, которые унижают достоинство учащихся. У правоохранительных органов есть другие, не менее эффективные методы", — сказала собеседница агентства, уточнив, что форму проведения антинаркотических акций в школах с участием полиции определяют сами правоохранительные органы на основании соответствующих документов.

Она добавила, что антинаркотические акции регулярно проводятся в образовательных учреждениях Петербурга в соответствии с общероссийской практикой. "Методы могут быть разными — это и классные часы, и воспитательные беседы, и выборочные проверки с участием правоохранительных органов. Как правило, родители учеников относятся к подобным мероприятиям положительно, поскольку понимают, что главная цель — оградить детей от наркотиков", — отметила она.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина сообщила, что направит генпрокурору РФ запрос по поводу антинаркотической операции, проведенной в школе Сестрорецка. По словам сенатора, она поддерживает возмущение родителей школьников, поскольку действия полиции "просто шокируют".