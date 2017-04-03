Путин рассказал о важности освещения в СМИ проблемы с дорогами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Публикации в СМИ информации о дорогах, нуждающихся в ремонте, и вообще "информационное обслуживание этой проблемы" чрезвычайно важно; проблема качества дорог хотя и сдвинулась с места, но она еще далека от решения, заявил президент РФ Владимир Путин на медиафоруме ОНФ в понедельник.

В феврале ОНФ запустил новый проект "Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог", итоги которого будут подведены в конце текущего года. Вместе с этим активисты подготовят рейтинги регионов по учету мнения граждан при проведении дорожных ремонтных работ и оперативности устранения дорожных дефектов, влияющих на аварийность.

"Конечно, это очевидные вещи. У нас также как при Минкомсвязи работает соответствующая общественная структура и при министерстве транспорта. И через них можно работать, но информационное обслуживание этой проблемы, если так можно выразиться — в кавычках — чрезвычайно важна, потому что это дает возможность понять, что происходит в реальности", — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста из Ульяновской области о том, может ли и должна ли "Интерактивная карта убитых дорог" ОНФ "стать некоей рекомендацией или пособием для действующих чиновников".

По его словам, это когда ОНФ занялся этой проблемой, "то это уже продвинуло и федеральное правительство, и особенно региональные власти к решению этой проблемы, хотя она еще очень и очень далека от того, чтобы считать, что она решена".

"Такая информация точно востребована для реализации этих благородных целей", — заключил Путин.

Четвертый медиафорум ОНФ проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 3 апреля. Всего в мероприятии принимают участие более 500 человек: журналисты из всех регионов России, блогеры, руководители федеральных СМИ, а также главы профильных министерств и ведомств.