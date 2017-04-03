В Госдуму внесли проекты Яровой о защите медработников и пациентов

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Законопроекты о защите медицинских работников и пациентов, разработанные вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и председателем думского комитета по охране здоровья Дмитрием Морозовым при участии министра здравоохранения Вероники Скворцовой, поддержаны Верховным судом РФ и правительством РФ и внесены в Госдуму, сообщает пресс-служба Яровой.

По словам вице-спикера ГД, законопроекты устанавливают два вида ответственности: уголовную и административную за сам факт воспрепятствования законной деятельности врача путем удержания, угроз и создания ему препятствий по доступу к больному. Если это повлекло вред здоровью пациента средней тяжести, тяжкий вред или смерть пациента — наступает уголовная ответственность, отмечается в пресс-релизе.

"За неоказание помощи больному уже существует ответственность врачей. Она составляет лишение свободы на 4 года. Совершенно справедливо ввести соразмерную ответственность для тех, кто мешает врачу оказать медицинскую помощь", — сказала Яровая, которую цитирует пресс-служба.

Депутат отметила, что законопроектом восполняется пробел в уголовном законодательстве, устанавливая ответственность по факту причинения медицинским работникам легких телесных повреждений или угроз убийством.

"Напомню, что в уголовном законодательстве уже установлена уголовная ответственность за убийство и нанесение тяжкого вреда здоровью лица в связи с осуществлением им служебной деятельности", — добавила она.

Дополнительная административная ответственность в виде лишения прав до 2 лет и штрафа 30 тысяч рублей вводится за непропуск скорой помощи, отмечается в пресс-релизе.

КоАП

Воспрепятствование законной деятельности медицинского работника по оказанию медицинской помощи, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, — влечет наложение административного штрафа в размере от 4 до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Совершение административного правонарушения, повлекшее неоказание либо оказание скорой медицинской помощи с нарушением установленных сроков, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Согласно информации министерства здравоохранения РФ, в 2016 году 1226 раз совершались противоправные действия, связанные с насилием в отношении медицинских работников, в том числе сотрудников скорой медицинской помощи, при исполнении ими служебных обязанностей, что в среднем составляет 1-2 нападения в месяц в субъекте РФ, говорится в пояснительно записке к одному из законопроектов.

Отмечается, что пострадавший в результате нападения медицинский работник лишается возможности оказать необходимую, нередко неотложную, медицинскую помощь нуждающемуся в ней человеку.

"Своевременная профессиональная медпомощь для пациента неразрывно связана с самой возможностью врача своевременно оказать эту помощь. Поэтому противоправные действия, совершаемые против медицинских работников в связи с их профессиональной деятельностью — это прямое посягательство на неотъемлемое право граждан по своевременному получению медицинской помощи, посягательство одновременно на два объекта: жизнь и безопасность пациента, и жизнь и профессиональную деятельность самого медицинского работника. Поэтому, законопроектами мы решаем две проблемы: защита пациента и защита врача", — сказала Яровая.