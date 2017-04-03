Путин пошутил, отвечая на вопрос Говорухина, кому на Руси жить хорошо

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин иронично заметил, что режиссерам и другим представителям творческих профессии хорошо жить на Руси.

В ходе дискуссии на Медиафоруме ОНФ его модератор Станислав Говорухин задал главе государства цикл лаконичных вопросов, одним из которых стал классический: "Кому на Руси жить хорошо?".

"Режиссерам и другим представителям творческих профессий", — с улыбкой ответил Путин.

"Ладно. Годится", — согласился знаменитый кинорежиссер, актер и сценарист.

Накануне на площадке Медиафорума ОНФ "Правда и справедливость" был объявлен конкурс на самый лаконичный вопрос президенту. Там был установлен куб, в который каждый желающий участник мог опустить записку со своим вопросом. Поступившие записки проанализировали эксперты ОНФ, а вопросы по наиболее острым темам озвучены главе государства.