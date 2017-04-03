Путин рассказал, что по утрам пьет чай и не любит овсяную кашу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, общаясь с представителями СМИ, признался, что по утрам пьет чай, а его любимым блюдом является русские традиционные каши, кроме овсянки.

В ходе дискуссии на Медиафоруме ОНФ его модератор Станислав Говорухин задал главе государства цикл лаконичных вопросов, в частности один из них: "Утром у вас чай или кофе?"

"Чай", — не колеблясь ответил Путин.

"А какое ваше любимое блюдо?" — продолжил спрашивать Говорухин.

"Каша", — сообщил президент о своих гастрономических предпочтениях.

"Сегодня я ел рисовую. Это рисовая, гречка", — ответил он на уточняющий вопрос.

Путин подчеркнул, что предпочитает традиционно русские каши, однако овсянку он не ест. "Нет, овсянку я не ем. Пшено", — рассказал он.

Накануне на площадке Медиафорума ОНФ "Правда и справедливость" был объявлен конкурс на самый лаконичный вопрос президенту. Там был установлен куб, в который каждый желающий участник мог опустить записку со своим вопросом. Поступившие записки проанализировали эксперты ОНФ, а вопросы по наиболее острым темам озвучены главе государства.