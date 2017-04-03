Путин рассказал на медиафоруме ОНФ свой любимый анекдот

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости/Прайм. Президент РФ Владимир Путин на медиафоруме Общероссийского народного фронта рассказал любимый анекдот про партсобрание в советское время.

На медиафоруме независимых региональных и местных СМИ один из соведущих, режиссер Станислав Говорухин, в формате блиц-вопросов попросил главу государства рассказать анекдот.

"Поскольку у вас блиц, то я попробую вспомнить что-то из блица", — сказал Путин.

"Партийное собрание, советское время. Значит, один из участников — Абрам Семенович — поднимает руку. Ему говорят: "Посиди, рано еще". Он, видимо, из региональной прессы. Он опять. Ему — "Посиди". Он говорит: "Ну одно слово". Ведущий подумал, говорит: "Ну, одно слово скажи". Он встает и говорит: "Караул", — рассказал президент.