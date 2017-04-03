Путин рассказал, какую музыку слушает каждый день

Путин на форуме "Правда и справедливость" ОНФ (26)

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин признался, что каждый день слушает музыку, в том числе произведения Сергея Рахманинова, Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена, Вольфганга Амадея Моцарта, Петра Чайковского.

В рамках пленарного заседания IV Медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", который ежегодно проводит ОНФ, Путину задали вопрос, слушает ли он музыку и какую.

"Слушаю каждый день. Это Рахманинов, Бах, Бетховен, Моцарт, Чайковский", — ответил Путин.