Стоит подумать о субсидировании издательств региональных СМИ, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Президент РФ, лидер Общероссийского народного фронта (ОНФ) Владимир Путин считает, что для сохранения печатных региональных СМИ можно подумать о субсидировании не "Почты России", а издательств; субсидии при этом должны быть ориентированы на отдельные категории подписчиков.

В понедельник Путин принимает участие в пленарном заседании IV Медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", который ежегодно проводит ОНФ. Один из участников медиафорума затронул проблему увеличения тарифов "Почты России" для региональных СМИ.

Президент отметил, что субсидии на "Почту России" не дают нужного эффекта по снижению тарифов, даже при той поддержке, которая предоставлялась ранее, почта работала с убытком.

"Второе — и мы с вами тоже это хорошо знаем — очень многие уходят в интернет. Поэтому продажи печатных СМИ сокращаются по всему миру. За прошлый год, пожалуй, можно отметить, что сокращение в связи с прекращением субсидий, фактически, сведено к нулю… Поэтому, если и переходить к субсидированию, то, мне кажется, нужно переходить к субсидированию не почты, а издательств", — сказал Путин.

По его словам, эти субсидии должны быть ориентированы на те категории подписчиков, которые находятся в наиболее сложном положении, скажем, в удаленных населенных пунктах, или ориентированы на отдельные категории граждан, например, инвалидов и ветеранов. "Это все от нас с вами зависит — какие категории выбрать. По этому пути, мне кажется, вполне можно было бы пойти", — добавил президент.