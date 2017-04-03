Путин призвал проиндексировать грантовую поддержку творческих коллективов

С.- ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости проиндексировать объем грантовой поддержки творческих коллективов.

"Как минимум, нужно проиндексировать, Владимир Ростиславович (Мединский), это надо Вам, конечно, побороться, я Вас постараюсь поддержать, проиндексировать общий объем грантовой поддержки, с 2012 года если мы не индексировали это, то с учетом инфляции, скукоживается и усыхает, как шагреневая кожа", — заявил Путин на IV Медиафоруме ОНФ "Правда и справедливость".