В России может появиться День волонтера

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Правительству будет дано поручение проработать вопрос об учреждении в России Дня волонтера, сообщил президент РФ Владимир Путин на медиафоруме ОНФ.

"Сама по себе тема очень правильная. Вы знаете, что у нас все больше и больше людей занимаются волонтерством… Примерно 7% населения у нас участвуют в волонтерском движении, а где-то 15% — так или иначе в каких-то общественных мероприятиях принимают участие, это много. Поэтому, конечно, обратить внимание на этих людей, поддержать их, в том числе и морально, отмечая День волонтера, лишним не будет. Правительству поручение такое дам, проработаем, тем более, что это не потребует никаких дополнительных бюджетных затрат", — сказал Путин.