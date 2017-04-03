ОНФ предлагает ввести налог на животных

МАГАДАН, 3 апр — РИА Новости, Людмила Щербакова. Отделение ОНФ в Магаданской области, где на прошлой неделе от нападения собак пострадали несколько детей, предлагает ввести в регионе налог на содержание собак, а собранные деньги направить, в том числе, на содержание безнадзорных животных, сообщается в понедельник на сайте движения.

"Первое, что нужно сделать, это устранить причину, по которой пополняется популяция парий. Остановка естественного прироста путем изоляции, стерилизации и выбраковки агрессивных особей. Из этого вытекает следующий вопрос: кто будет заниматься технической стороной, контрольными и карательными функциями? Если создавать новую структуру, то нужно заранее просчитать экономические составляющие и источники финансирования. Одним из источников может стать введение налога, как на автомобили. Многие убежденные собаководы с этим согласны, считая, что кроме очевидной выгоды с наведением порядка это отпугнет недобросовестных владельцев, избавляющихся от питомцев при первой возможности", – говорится в сообщении.

Кроме того, члены ОНФ предлагают ввести обязательную регистрацию животных.

"Региональное отделение ОНФ в Магаданской области после дополнительной экспертной проработки планирует подготовить соответствующие обращения в областные органы законодательной власти для принятия закона о содержании животных с учетом интересов всех групп населения, привлечением специалистов и заинтересованных сторон к разработке законопроекта и экономическим обоснованием принимаемых решений", — добавляет магаданское отделение ОНФ.