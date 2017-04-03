"Черный рынок" наград неприемлем, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Черный рынок военных наград неприемлем, необходимо создавать "абсолютное неприятие в обществе к такому роду деятельности", заявил президент РФ Владимир Путин на медиафоруме ОНФ "Правда и справедливость".

"Мы, конечно, соответствующим образом должны относиться к черному рынку, к черному обороту наград. Это абсолютно неприемлемо. Мы не можем здесь действовать по правилу бюрократов "хватать и не пущать", но абсолютное неприятие в обществе к такому рода деятельности или к такому виду бизнесу мы должны создавать. Это в значительной степени зависит от тех, кто сидит в этом зале", — сказал Путин.