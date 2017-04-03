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Общество

Путин ответил цитатой из Тютчева на вопрос об ограничениях в интернете

Сюжет:
Путин на форуме "Правда и справедливость" ОНФ (26)
14:0103.04.2017
(обновлено: 14:29 03.04.2017)
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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в работе IV Медиафорума региональных и местных средств массовой информации Правда и справедливость. 3 апреля 2017
© РИА Новости. Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Ограничения в интернете должны соответствовать уровню развития общества: все страны идут в этом вопросе собственным путем, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос одного из участников IV Медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", который ежегодно проводит ОНФ. 

Президент РФ В. Путин. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Прессе не стоит идти "стенка на стенку с властью", заявил Путин
Блогер из Санкт-Петербурга привел Китай в пример того, насколько жестко в других странах решают вопрос с противоправной и запрещенной информацией в интернете, и спросил Путина, должна ли Россия слепо копировать китайскую модель.

"Мы же с вами знаем – "умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать…", — ответил на это Путин словами Тютчева. "Вот у нас всегда во всем свой путь, но это не наша особенность. На самом деле практически везде, все страны мира идут своим собственным путем. Есть общие тенденции, какие-то общие правила, и мы тоже в этом тренде находимся", — продолжил он.

"Но, конечно, мы должны ориентироваться на состояние нашего общества", — подчеркнул президент.

Он добавил, что "абсолютно расхристанной квазисвободы в интернете уже нигде нет" — во всех странах введены определенные ограничения, а в США и Европе — очень жесткое регулирование.

Что же касается китайского варианта ограничений, то, по мнению президента, не стоит его критиковать.

"Полтора миллиарда человек — пойдите попробуйте поуправлять этими полутора миллиардами", — сказал Путин.

Он напомнил слова Наполеона: "Китай спит, и дай Бог, чтобы он спал как можно дольше".

Флаг Китая
© Fotolia/ beebright
По ту сторону "Великого файрвола": чем живет китайский интернет
"Китай уже давно проснулся, и этими процессами надо управлять. А вот это пространство свободы в интернете, когда через вбросы — причем автоматические вбросы, даже автомат может призывать к чему-то или агитировать за что-то, просто делается из какого-то одного центра, — конечно, государство должно как-то иметь это в виду и купировать возможные угрозы", — добавил Путин.

При этом глава государства считает, что в интернете не должно быть ничего, что запрещено законом, — пропаганды суицидов, детской порнографии, пропаганды терроризма и распространения наркотиков, однако уже существующих ограничений пока достаточно.

"Ну а общий подход, на мой взгляд, должен быть такой: нельзя все, что запрещено в законе. И это уже надо аккуратно, цивилизованно и технологично отработать в интернете, вот и все. А все, что не запрещено, все можно", — заключил Путин.

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