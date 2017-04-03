В интернете не должно быть ничего запрещенного законом, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр – РИА Новости. В интернете не должно быть ничего, что запрещено законом, при этом действующих на данный момент ограничений достаточно, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на медиафоруме ОНФ.

"У нас есть ограничения, они известны: это пропаганда суицидов, это детская порнография, это пропаганда терроризма, распространение наркотиков и так далее… На мой взгляд, пока этих ограничений достаточно. Ну а общий подход, на мой взгляд, должен быть такой: нельзя все, что запрещено в законе. И это уже надо аккуратно, цивилизованно и технологично отработать в интернете, вот и все. А все, что не запрещено, все можно", — сказал Путин.