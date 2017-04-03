Путин призвал не критиковать китайский вариант ограничений в интернете

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что не стоит критиковать китайскую модель ограничений в интернете. Об этом он заявил на IV медиафоруме ОНФ "Правда и справедливость".

Отвечая на вопрос о том, стоит ли ограничивать интернет в России по примеру того, как это сделано в Китае, президент отметил, что "абсолютно расхристанной квазисвободы в интернете уже нигде нет" и во всех странах мира уже введено определенное регулирование.

"Нам не следует, мне кажется, критиковать то, что делается в Китае. Полтора миллиарда человек — пойдите попробуйте поуправлять этими полутора миллиардами", — сказал Путин.

Президент напомнил слова Наполеона: "Китай спит, и дай Бог, чтобы он спал как можно дольше".

"Китай уже давно проснулся, и этими процессами надо управлять. А вот это пространство свободы в интернете, когда через вбросы — причем автоматические вбросы, даже автомат может призывать к чему-то или агитировать за что-то, просто делается из какого-то одного центра, — конечно, государство должно как-то иметь это в виду и купировать возможные угрозы", — добавил Путин.

При этом глава государства считает, что в интернете не должно быть ничего, что запрещено законом, — пропаганды суицидов, детской порнографии, пропаганды терроризма и распространения наркотиков, однако этих ограничений пока достаточно.

"Ну а общий подход, на мой взгляд, должен быть такой: нельзя все, что запрещено в законе. И это уже надо аккуратно, цивилизованно и технологично отработать в интернете, вот и все. А все, что не запрещено, все можно", — заключил Путин.