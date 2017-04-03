Мизулина обратится в ГП из-за антинаркотической акции в школе в Сестрорецке

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина направит генпрокурору РФ запрос по поводу антинаркотической операции, проведённой в одной из школ Сестрорецка.

Ранее на сайте районного подразделения МВД появились фотографии с выстроенными вдоль стенки детьми, сделанные во время первого этапа общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью", прошедшей 26 марта. На фотографиях видны выстроенные лицом к стене школьники, вдоль которых проходит инспектор-кинолог со служебной собакой. Позже это фото было удалено с сайта полиции.

"Это и есть жестокое обращение с детьми, унижающее человеческое достоинство. Здесь усматриваются явные признаки статьи 156 Уголовного кодекса РФ. Родители и дети могут потребовать возбуждения уголовного дела по данному факту в отношении организаторов. Я же, в свою очередь, подготовлю официальный запрос на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки", — заявила Мизулина, которую цитирует ее пресс-служба.

По словам сенатора, она поддерживает возмущение родителей школьников, поскольку действия полиции "просто шокируют".

Она считает, что подобные действия вполне могут привести к обратному эффекту, то есть вызовут у школьников интерес к наркотикам.

"Это все равно, что всех взрослых проверять с собакой, не прячут ли они при себе взрывчатку. Возмутительно, что без ведома родителей происходит такое издевательство", — считает Мизулина.