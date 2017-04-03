Прессе не стоит идти "стенка на стенку с властью", заявил Путин

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Пресса и чиновники не должны идти "стенку на стенку", они должны работать на общую цель, считает президент РФ Владимир Путин.

"Много проблем в чиновничестве. Мы об этом говорим постоянно. И не только у нас. И во всех странах мира одно и тоже. И всегда, и везде пресса, свободная, открытая пресса в демократическом обществе она так или иначе оппонирует власти — и это абсолютно правильно. Мне бы очень не хотелось только, чтобы пресса и чиновничества шли друг на друга, как стенка на стенку все время", — заявил Путин на IV Медиафоруме ОНФ "Правда и справедливость", комментируя высказывания его участников о сложностях взаимоотношений региональных редакций и чиновников.

"Если просто противоборство, то это будет постоянно палки в колеса с одной и с другой стороны. А если работа на общую цель, то тогда можно достичь максимального результата", — пояснил он.