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Общество

В Карелии пройдут "жесткие" проверки детских лагерей перед открытием сезона

13:2403.04.2017
(обновлено: 13:57 03.04.2017)
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Летний детский лагерь. Архивное фото
© Fotolia/ Olesia Bilkei

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Жесткие проверочные мероприятия в местах детского отдыха проведут в Карелии перед началом туристического сезона в мае, сказал журналистам врио главы республики Артур Парфенчиков.

Отправка детей в детский лагерь. Архивное фото
© Фото: МВД ЛНР
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Трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по Сямозеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. Лагерь "Парк-отель Сямозеро" был закрыт.

По словам Парфенчикова, после этой трагедии серьезно поменялось законодательство, сейчас в республике ждут подзаконные нормативные акты, касающиеся детского отдыха, и идет подготовка к началу нового туристического сезона.

Спасательная операция на Сямозере в Карелии
Поисково-спасательная операция в районе озера Сямозеро в Карелии, на котором в туристическом походе во время шторма погибли дети
© РИА Новости. Илья Тимин
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Группа подростков, отдыхавших в детском оздоровительном лагере "Парк-отель Сямозеро" в Карелии, попала в шторм во время водной экскурсии. Лодки перевернулись и затонули. По последним данным, погибли 14 детей. Глава Карелии объявил 20 июня днем траура.
Автомобиль МЧС РФ на месте проведения поисково-спасательной операции в районе озера Сямозеро в Карелии
© РИА Новости. Илья Тимин
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По последним данным СКР, удалось обнаружить тела 13 детей, а поиски еще одного погибшего продолжаются.
В Карелии во время турпохода погибли дети
© РИА Новости. Илья Тимин
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Всего в трех лодках находилось 47 детей и четверо взрослых — инструкторов из оздоровительного лагеря. Спасти удалось 36 человек.
Надувная лодка и байдарка у озера Сямозеро в Карелии, на котором в туристическом походе во время шторма погибли дети.
© РИА Новости. Илья Тимин
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Пятерым спасенным детям потребовалась помощь медиков — их доставили в больницы с переохлаждением, нетяжелыми травмами и стрессом.
Контрольно-пропускной пункт детского лагеря Сямозеро
© РИА Новости. Илья Тимин
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Сразу же после сигнала о происшествии на место трагедии выехали спасатели. Чрезвычайные службы развернули оперативный штаб и начали поисково-спасательную операцию.
Поисково-спасательная операция в районе озера Сямозеро в Карелии, на котором в туристическом походе во время шторма погибли дети
© РИА Новости. Илья Тимин
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Первой о случившемся рассказала 12-летняя девочка, которую выбросило штормом на берег. После того, как она пришла в сознание, девочка пошла в сторону ближайшего населенного пункта. По дороге она встретила прохожих, которые обратились к спасателям.
Сотрудники МЧС России и врачи скорой медицинской помощи на месте проведения поисково-спасательной операции в районе озера Сямозеро в Карелии
© РИА Новости. Пресс-служба МЧС по Республике Карелия
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Состояние здоровья 12 пострадавших на озере в Карелии детей позволяет перевезти их в Москву.
Сотрудники МЧС России на месте проведения поисково-спасательной операции в районе озера Сямозеро в Карелии
© РИА Новости. Пресс-служба МЧС по Республике Карелия
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Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал дополнительно усилить группировку спасателей, задействованную в поисково-спасательных работах.
Поисково-спасательная операция в районе озера Сямозеро в Карелии, на котором в туристическом походе во время шторма погибли дети
© РИА Новости. Илья Тимин
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Уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов заявил, что причиной гибели детей могла стать нехватка спасательных жилетов.
Вертолет МЧС РФ на месте проведения поисково-спасательной операции в районе озера Сямозеро в Карелии
© РИА Новости. Илья Тимин
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К поисково-спасательной операции привлечена авиация МЧС.
Поисково-спасательная операция в районе озера Сямозеро в Карелии
© РИА Новости. Илья Тимин
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В поисково-спасательной операции задействованы более 170 человек. Глава МЧС России Владимир Пучков подчеркнул, что "должен быть обследован каждый сантиметр".
ООО Парк-отель Сямозеро
© РИА Новости. Илья Тимин
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В рамках расследования стало известно, что отдых детей в Карелии был организован фирмой ООО "Парк-отель "Сямозеро". Лагерь на озере Сямозеро в Карелии, где произошла трагедия с детьми, закрывается, об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.
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"Мы очень жестко проведем проверочные мероприятия их (баз отдыха, лагерей) полной готовности к новому туристическому сезону, особенно там, где отдых связан с пребыванием детей. Такие задачи уже поставлены. И весь май мы буквально в режиме напряжения очень серьезно будем работать в этом направлении", — сказал Парфенчиков на пресс-конференции, посвященной стратегии социально-экономического развития Карелии.

Сотрудники МЧС России во время поисково-спасательных работ на озере Сямозеро в Карелии. Архивное фото
© Фото: МЧС России
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"И, конечно, в рамках всего сезона, мы, пережив эту трагедию, получив такой серьезный урок, будем работать в несколько другом режиме в плане задействования всех контрольных служб", — добавил он.

При этом Парфенчиков отметил, что параллельно с жестким контролем власти Карелии должны дать уверенность бизнесменам-организаторам туристического отдыха, что все будет функционировать в нормальном режиме.

© Ruptly
Трагедия на озере в Карелии: поисковая операция и заявление главы МЧС
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