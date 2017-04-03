В Карелии пройдут "жесткие" проверки детских лагерей перед открытием сезона

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Жесткие проверочные мероприятия в местах детского отдыха проведут в Карелии перед началом туристического сезона в мае, сказал журналистам врио главы республики Артур Парфенчиков.

Трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по Сямозеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. Лагерь "Парк-отель Сямозеро" был закрыт.

По словам Парфенчикова, после этой трагедии серьезно поменялось законодательство, сейчас в республике ждут подзаконные нормативные акты, касающиеся детского отдыха, и идет подготовка к началу нового туристического сезона.

"Мы очень жестко проведем проверочные мероприятия их (баз отдыха, лагерей) полной готовности к новому туристическому сезону, особенно там, где отдых связан с пребыванием детей. Такие задачи уже поставлены. И весь май мы буквально в режиме напряжения очень серьезно будем работать в этом направлении", — сказал Парфенчиков на пресс-конференции, посвященной стратегии социально-экономического развития Карелии.

"И, конечно, в рамках всего сезона, мы, пережив эту трагедию, получив такой серьезный урок, будем работать в несколько другом режиме в плане задействования всех контрольных служб", — добавил он.

При этом Парфенчиков отметил, что параллельно с жестким контролем власти Карелии должны дать уверенность бизнесменам-организаторам туристического отдыха, что все будет функционировать в нормальном режиме.