В России снизилась численность официально безработных

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Численность официально зарегистрированных безработных граждан в РФ за неделю снизилась на 0,2%, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

"С 22 по 29 марта 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,2% и составила 911 489 человек. Годом ранее этот показатель составлял 1 065 890 человек", — заявили в ведомстве.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 50 регионах. Наибольшее – в Чувашии, Крыму, Туве, Мордовии, Бурятии, Смоленской, Тульской, Липецкой, Астраханской, Тамбовской, Ростовской, Калужской, Курганской, Ивановской, Курской областях, г. Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. В 32 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший – в Калмыкии, Хакасии, Северной Осетии, Севастополе, Еврейской автономной области, Магаданской области и Забайкальском крае.

В Минтруде также добавили, что по состоянию на 29 марта суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 184 593 человека.

По состоянию на 29 марта 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,3 миллиона единиц.