В Минэнерго поддержали ужесточение наказания за воровство электроэнергии

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости/Прайм. Минэнерго России поддерживает ужесточение наказания за воровство электроэнергии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Депутаты Госдумы от "Единой России" Михаил Старшинов сообщил в понедельник журналистам, что совместно с депутатом Гаджиметом Сафаралиевым направил в правительство и Верховный суд РФ для получения отзывов законопроект, которым предлагается ввести наказание до шести лет лишения свободы за кражу электроэнергии из электросетей.

"Минэнерго России поддерживает необходимость ужесточения существующих норм об уголовной ответственности за хищения в сфере энергообеспечения, выражающиеся в незаконном присоединении к электрическим сетям и нелегальном потреблении электрической энергии… Вместе с тем итоговая позиция Министерства в отношении сходной законодательной инициативы депутатов Государственной Думы Старшинова и других в настоящее время не сформирована", — сообщили в Минэнерго.

"По мере поступления законопроекта для подготовки на него проекта официального отзыва правительства Российской Федерации соответствующая позиция будет дополнительно уточнена", — добавили в министерстве.

В пресс-службе пояснили, что Минэнерго в феврале этого года представило в правительство РФ похожий законопроект. Он предполагает введение уголовной ответственности за неоднократное самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям, не повлекшее причинение ущерба на сумму более 250 000 рублей.

"Масштаб проблемы довольно велик: по полученным Минэнерго России в прошлом году при подготовке законопроекта данным (от группы компаний "Россети" и других крупных электросетевых организаций), за последние три года объем выявленного безучетного потребления превышает 1000 гигаватт-час в год, что свидетельствует о большом количестве общественно опасных деяний, а доля безучетного потребления, осуществляемого лицами, которые совершили такие действия два и более раз, в среднем составляет 18% от общего объема безучетного потребления", — прокомментировали в Минэнерго.