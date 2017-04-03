В Минэнерго поддержали ужесточение наказания за воровство электроэнергии

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости/Прайм. Минэнерго России поддерживает ужесточение наказания за воровство электроэнергии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Минэнерго России поддерживает необходимость ужесточения существующих норм об уголовной ответственности за хищения в сфере энергообеспечения, выражающиеся в незаконном присоединении к электрическим сетям и нелегальном потреблении электрической энергии… Вместе с тем итоговая позиция Министерства в отношении сходной законодательной инициативы депутатов Государственной Думы Старшинова и других в настоящее время не сформирована", — сообщили в Минэнерго.
"По мере поступления законопроекта для подготовки на него проекта официального отзыва правительства Российской Федерации соответствующая позиция будет дополнительно уточнена", — добавили в министерстве.
В пресс-службе пояснили, что Минэнерго в феврале этого года представило в правительство РФ похожий законопроект. Он предполагает введение уголовной ответственности за неоднократное самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям, не повлекшее причинение ущерба на сумму более 250 000 рублей.
"Масштаб проблемы довольно велик: по полученным Минэнерго России в прошлом году при подготовке законопроекта данным (от группы компаний "Россети" и других крупных электросетевых организаций), за последние три года объем выявленного безучетного потребления превышает 1000 гигаватт-час в год, что свидетельствует о большом количестве общественно опасных деяний, а доля безучетного потребления, осуществляемого лицами, которые совершили такие действия два и более раз, в среднем составляет 18% от общего объема безучетного потребления", — прокомментировали в Минэнерго.