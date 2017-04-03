Кремль проверит информацию о преследовании гомосексуалистов в Чечне

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Органы внутренних дел проверят информацию о якобы преследовании мужчин нетрадиционной ориентации в Чечне, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал ложью публикацию о преследовании в республике мужчин нетрадиционной ориентации, комментируя опубликованный в "Новой газете" материал о задержании ста человек, заподозренных в гомосексуальности. Он подчеркнул, что "невозможно преследовать тех, кого нет в республике".

"В Кремле известно, но, наверное, все-таки это вопрос правоохранительных органов, это не кремлевская повестка дня", — сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли в Кремле о публикациях на эту тему и будут ли это обсуждать с руководством республики.

По его словам, в Кремле не знают, "насколько эта информация соответствует действительности.

"Безусловно, есть публикация, и органы внутренних дел, конечно же, будут проверять", — заявил Песков.

"Я не являюсь большим специалистом в области нетрадиционной ориентации и не могу квалифицированно ответить на ваш вопрос", — сказал Песков на вопрос, как понимать слова представителя главы региона Рамзана Кадырова о том, что в Чечне нет представителей нетрадиционной ориентации, и информация о преследованиях не может быть достоверной.

По словам Пескова, если были какие-то действия со стороны правоохранительных органов, которые, по мнению некоторых граждан, осуществлялись с нарушениями, то эти граждане могут использовать свои права, подать соответствующие жалобы, обратиться в суд.

"Конечно, в этом случае, если какие-то нарекания у граждан есть, они будут обращаться в соответствующие органы", — добавил он.