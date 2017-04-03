Роспотребнадзор выясняет причины появления запаха сероводорода в Москве

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Столичное управление Роспотребнадзора устанавливает причины возникновения запаха сероводорода в некоторых районах Москвы, специалисты отбирают пробы воздуха для исследований, заявили журналистам в пресс-службе ведомства.

Ранее ряд СМИ сообщили, что уровень сероводорода в столице был превышен более чем в 2,5 раза.

Как пояснили в департаменте природы Москвы, ночью и утром метеоусловия — слабый ветер, инверсии температуры — способствовали накоплению выбросов в атмосфере. Из-за этого в городе было отмечено повышение уровня загрязнения, а в некоторых районах — кратковременные превышения нормативов по оксиду азота, сероводороду и оксиду углерода.

К 9.00 ситуация стабилизировалась. Условия рассеивания выбросов улучшились, превышений нормативов не фиксируется, отмечают в департаменте.

"В предстоящие сутки ожидаются метеоусловия, способствующие интенсивному рассеиванию выбросов в атмосфере", — заключили в ведомстве.