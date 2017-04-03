Московские власти рассказали о планах на второй этап сноса хрущевок

МОСКВА, 3 апр — РИА Недвижимость. Более 500 жилых кварталов может попасть во второй этап реновации пятиэтажек в столице, сообщил РИА Недвижимость глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, более точные параметры программы станут известны после формирования адресного перечня, который будет определяться по итогам обследования жилого фонда, детальной проработки каждого квартала и обязательно с учетом мнения жителей.

"Всего в программу может попасть более 500 жилых кварталов по всему городу", — сказал Левкин.

Он пояснил, что среди них есть кварталы, в которых стоят 15 или 30 домов площадью по 60 — 70 тысяч квадратных метров. В некоторых кварталах площадь домов доходит до 300-400 тысяч квадратных метров. Планируется поквартальная застройка, в которой по периметру – жилые современные энергоэффективные дома, внутри – дворы, закрытые от потоков машин на соседних магистральных и местных улицах, со всей необходимой для комфорта москвичей инфраструктурой – это и зеленые зоны, и спортивные и детские площадки, при необходимости возведут дополнительные поликлиники, детсады и школы.

Левкин также сообщил, что после формирования адресного перечня, дома, которые попадут в новую программу реновации, будут исключены из программы капремонта.

Чиновник также добавил, что на старте привлечение инвесторов к финансированию программы не планируется, ее начало будет проводиться за счет бюджета.

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в конце февраля сообщил, что власти города готовы разработать новую крупномасштабную программу сноса ветхих и аварийных пятиэтажек. По оценке столичных властей, в программу сноса могут быть включены 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек.