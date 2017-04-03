Московские власти рассказали о планах на второй этап сноса хрущевок

МОСКВА, 3 апр — РИА Недвижимость. Более 500 жилых кварталов может попасть во второй этап реновации пятиэтажек в столице, сообщил РИА Недвижимость глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
"Всего в программу может попасть более 500 жилых кварталов по всему городу", — сказал Левкин.
Он пояснил, что среди них есть кварталы, в которых стоят 15 или 30 домов площадью по 60 — 70 тысяч квадратных метров. В некоторых кварталах площадь домов доходит до 300-400 тысяч квадратных метров. Планируется поквартальная застройка, в которой по периметру – жилые современные энергоэффективные дома, внутри – дворы, закрытые от потоков машин на соседних магистральных и местных улицах, со всей необходимой для комфорта москвичей инфраструктурой – это и зеленые зоны, и спортивные и детские площадки, при необходимости возведут дополнительные поликлиники, детсады и школы.
Чиновник также добавил, что на старте привлечение инвесторов к финансированию программы не планируется, ее начало будет проводиться за счет бюджета.
Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в конце февраля сообщил, что власти города готовы разработать новую крупномасштабную программу сноса ветхих и аварийных пятиэтажек. По оценке столичных властей, в программу сноса могут быть включены 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек.